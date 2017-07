Kidenga, la App contra enfermedades transmitidas por mosquitos

PHOENIX, Arizona(GH)

El virus del Zika no ha estado tanto en las noticias últimamente, pero eso no significa que la infección transmitida por los mosquitos no sea una amenaza a la salud pública.Los investigadores del Colegio de Salud Pública Mel and Enid Zuckerman de la Universidad de Arizona y oficiales de salud pública continúan buscando entender mejor como el Zika se propaga y si y donde puede llegar a ser endémica.Con los viajes de verano y las densidades de mosquitos en su pico, el riesgo de introducción viral y transmisión local en los Estados Unidos se incrementa. El seguimiento de la propagación del Zika es vital para los esfuerzos de prevención. Cuanto más oportunamente sea detectada la transmisión, más rápida será la respuesta de salud pública y prevendrá la propagación de virus como el de Zika a las comunidades.Aun así, es difícil cuando solo 1 de 5 infectados con el virus del Zika mostrará síntomas de enfermedad y aún menos buscarán atención y serán estudiados para el virus.Kidenga es una aplicación comunitaria participativa desarrollada por investigadores del Colegio de Salud Pública Mel and Enid Zuckerman de UA para detectar brotes de enfermedades mediante el seguimiento de la actividad del mosquito y de los síntomas informados por los usuarios. La aplicación actualmente rastrea Zika, dengue y chikungunya – virus transmitidos por los mosquitos Aedes. Los tres virus causan síntomas similares incluyendo el inicio repentino de fiebre, dolor de articulaciones/conyunturas, dolor muscular, dolor de cabeza, nausea, fatiga y salpullido.Kidenga pide la ayuda a miembros de la comunidad a reportar cualquier síntoma de enfermedad que ellos o miembros de la familia puedan tener para que los investigadores puedan identificar oportunamente agrupaciones de enfermedad que puedan sugerir la transmisión de Zika, dengue o chikungunya. La aplicación además provee información actualizada sobre transmisión presente y estrategias de prevención.Desde su lanzamiento en septiembre del 2016, Kidenga ha recibido más de 1,300 reportes de usuarios de 33 estados y 116 condados. El ocho por ciento de los participantes han indicado que han tenido fiebre al menos una vez.Si bien esto es un inicio sólido, una mayor participación es necesaria si los brotes van a ser detectados, comentó la líder investigadora Kacey Ernst, PhD, MPH, profesor asociado de epidemiología del Colegio de Salud Pública Zuckerman de UA. “Ahora más que nunca las comunidades necesitan trabajar juntas para identificar y resolver los problemas de salud pública. Como el financiamiento está estancado o en caída, nuevas formas creativas para mejorar la salud con recursos limitados son necesarios.”El equipo de Kidenga esta enfocándose en incrementar la participación en la región fronteriza de U.S. – México y Florida debido a los antecedentes de transmisión en estas áreas. “El año pasado estuvimos limitados en nuestra habilidad de alcanzar comunidades en áreas de la región fronteriza U.S.-México porque la aplicación solo estaba en inglés.Con el lanzamiento de la versión en español de la aplicación esperamos incrementar la participación y la oportunidad de identificar la transmisión local tempranamente,” dijo la Dra. Ernst.Los viajeros en verano pueden protegerse a sí mismos usando la aplicación de Kidenga para encontrar donde esta ocurriendo la transmisión además de protegerse de las picaduras de los mosquitos. Mientras que las mujeres embarazadas deben de tomar precauciones adicionales debido a los severos impactos al feto, cualquier podría infectarse y potencialmente regresar a casa y transmitir el virus a la población local de mosquitos.Kidenga es una colaboración entre el Colegio de Salud Pública de UA y las instalaciones de Bio-computo de UA de los Laboratorios de Investigación de Arizona. Los estudiantes que desarrollaron la aplicación de dispositivo móvil provienen de las disciplinas de ingeniería y ciencias informáticas.Una contribución significante también fue provista por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los E.U., y la Fundación Skoll para la Amenazas Globales.· Ya sea que esté de vacaciones o de visita, usted puede usar Kidenga para verificar la actividad de los mosquitos en áreas de alto riesgo para Zika, dengue y chikungunya y obtener recomendaciones de viaje de los CDC antes de un viaje.· Use Kidenga para informar actividad de mosquitos en y alrededor de su hogar y comunidad. La aplicación además provee información sobre cómo proteger a su familia y su hogar de los mosquitos.· Si usted se siente enfermo, use Kidenga para aprender sobre los síntomas que están comúnmente asociados con Zika, dengue y chikungunya. Si sus síntomas sugieren que pudiera haber estado expuesto a uno de los tres virus, la aplicación provee seguimiento a instrucciones de cuidado que usted puede llevar a su médico.· Los informes sobre enfermedad son confidenciales. Las búsquedas y notificaciones por usuarios de Kidenga son por código postal únicamente. Usted no provee información personal.· Kidenga está disponible en inglés y español en iTunes · Aunque muchas de las áreas altamente publicitadas, como Brasil, han visto un fuerte decremento en la transmisión, Zika continúa propagándose a nuevas áreas. Hasta el 20 de junio, la Organización Mundial de la Salud clasificó a 56 países como con transmisión nueva o como reintroducción de la transmisión del virus Zika.· Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) reportan 5,392 casos de virus Zika desde 2015; de ellos, el 94 por ciento (5,120) eran viajeros que regresaban de las áreas afectadas. El CDC informa que 91 bebés han nacido en los Estados Unidos con defectos de nacimiento ligado a infección materna de Zika.· El virus del Zika es transmitido a las personas principalmente a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado. Los mosquitos Aedes por lo general pican durante el día, alcanzando su máximo al amanecer y al atardecer. Este es el mismo mosquito que transmite los virus del dengue, el chikungunya y de la fiebre amarilla.· Muchas personas infectadas con Zika no tendrán síntomas o sólo tendrán síntomas leves. Sin embargo, una mujer embarazada, incluso una sin síntomas, puede pasar Zika a su feto en desarrollo. La infección por Zika durante el embarazo puede causar un defecto de nacimiento llamado microcefalia y otros defectos congénitos graves. Los CDC estimaron que el 5 por ciento de las mujeres infectadas con el virus Zika durante el embarazo tuvieron hijos con defectos de nacimiento.· Donde usted vive, su historia de viaje, y el historial de viajes de su pareja sexual puede afectar sus posibilidades de adquirir Zika. El Zika puede transmitirse a través del sexo con un hombre o una mujer que tiene Zika, incluso si la persona no tiene síntomas en ese momento.· No hay vacuna o cura para el Zika, pero estar informado y tomar precauciones puede ayudar a personas a evitar el Zika y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos.