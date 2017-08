Senador de Arizona cuestiona a Trump sobre muro

PHOENIX, Arizona(AP )

El senador del estado de Arizona Jeff Flake dijo el jueves que no puede decir si votará a favor de financiar el muro del presidente Donald Trump en la frontera con México hasta que se le informe si el mandatario quiere construir una sola estructura de concreto o en su lugar erigir una combinación de cercas y otros tipos de barreras.



Trump amenazó esta semana en un mitin en Phoenix que paralizaría al gobierno federal a menos de que el Congreso apruebe fondos para construir el muro.



Flake cuestionó qué tan sensato es construir un muro en una zona que incluye desierto plano, colinas onduladas, cañones, montañas y vías fluviales, que en conjunto representan obstáculos únicos que protegen la frontera.



“Esta idea de un muro de más de dos mil millas... ha estado rondando por ahí, debido a que mucha parte de la frontera simplemente no se presta para construir un muro sin importar de qué tipo sea”, explicó Flake.



El senador ha sido objeto de críticas recientes por parte de Trump, quien ha expresado su apoyo a Kelli Ward, quien es la adversaria republicana de Flake para las primarias de 2018 y ex senadora de Arizona. Sin mencionar el nombre de Flake, el presidente criticó al senador durante el mitin del martes. Dijo que era “blando con la frontera y blando contra la delincuencia”.



Flake, a su vez, criticó a Trump el jueves sobre su declaración de México iba a pagar el muro fronterizo.



"Si dice que tenemos que cumplir esta promesa de campaña (construir el muro fronterizo), recuerdo que dentro de la promesa estaba que México iba a pagar por él", apuntó Flake. "Y de repente esa afirmación desapareció y ahora nos quedamos con esto. Debo de saber de qué se trata todo esto, no ha sido explicado en su totalidad".



La frontera de Estados Unidos con México actualmente tiene alrededor mil 052 kilómetros (654 millas) de valla fronteriza, equivalente a un tercio de lo que mide la Gran Muralla China. Cerca de la mitad de la cerca está en Arizona.