Correrá Daniel Suárez en la Monster Energy Nascar Cup Series

HUNTERSVILLE, Carolina del Norte (GH)

La llamada por teléfono interrumpió el almuerzo de Daniel Suárez, pero el piloto mexicano no se molestó en lo más mínimo.



El dueño del equipo Joe Gibbs, lo llamó para darle la sorpresiva noticia de que Suárez, el campeón de la Nascar XFINITY Series 2016, sería promovido al a la Monster Energy Nascar Cup Series 2017 para manejar el Toyota No. 19 en lugar de Carl Edwards, quien le anunció a Gibbs durante las Fiestas de Fin de Año que se retiraba del automovilismo.



“Estaba almorzando con mi novia y el resto de mi familia”, dijo Suárez el miércoles durante la conferencia de prensa en que se hizo oficial el anuncio.



“Me levanté para tomar la llamada y no regresé a la mesa hasta 40 minutos después. Cuando lo hice, Sylvia y sus padres me preguntaron qué estaba pensando, porque volví con una gran sonrisa”.



Suárez, de 25 años, será piloto de la Monster Energy Nascar Cup en lo que es el mejor equipo de la serie.



“(La promoción) llegó un poco antes de lo esperado”, dijo el piloto graduado del programa Nascar Next.



“Cuando estás con el equipo correcto, tú sabes que las oportunidades van a llegar también en el momento correcto. Aprendí mucho en la XFINITY Series y tuvo un equipo increíble en 2016”.



“Creo que todo lo que pasó en 2016 en la XFINITY me ayudó para estar listo para aprovechar esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad. Desde que tenía 16 años esto ha sido algo con lo que he soñado. Es algo realmente increíble y especial”, agregó.



Gibbs dijo que Suárez “fue la opción obvia” para reemplazar a Edwards.



“Tuvo un año increíble en la XFINITY. Hemos estado con Daniel durante dos años y medio y creemos que está listo”.



Suárez será el primer piloto mexicano a tiempo completo en la historia de la Nascar, que ahora lleva el nombre de Monster Energy Nascar Cup Series.



Comenzó su carrera en pistas cortas en México y con el apoyo de patrocinadores de su país y su participación en el programa Nascar Drive for Diversity se estableció como uno de los pilotos con más potencial en el deporte.



“Muchos en México me han visto crecer poco a poco … desde que pasaba trabajo al hablar inglés, en el esfuerzo por conseguir patrocinadores para las carreras”, recordó Suárez.



“Es increíble estar ahora en esta posición. Todos me han apoyado en cada paso de mi carrera”.



El resto del equipo del Toyota No. 19 de Monster Energy Nascar Cup Series se mantendrá intacto con el veterano jefe de equipo, Dave Rogers, a la cabeza.



“No será fácil y tenemos mucho trabajo y cosas que aprender, pero siento que estoy en el lugar perfecto para mi temporada de novato”.



Suárez estaba registrado para competir una temporada más en la XFINITY Series, pero ahora Gibbs no buscará un reemplazo temporal, aunque Suárez correrá unas 10 fechas en la XFINITY y el resto de los pilotos de Joe Gibbs Racing en la Monster Energy Nascar Cup – Kyle Busch, Matt Kenseth y Denny Hamlin – competirán en otras fechas.



Suárez se une a la lista de candidatos al Premio Sunoco al Novato del Año, que incluye al campeón de la Nascar Camping World Truck Series, Erik Jones y Ty Dillon.