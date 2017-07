Sergio Alcocer Martínez de Castro: Por causa de honor

PHOENIX, Arizona(GH)

Con amplia trayectoria académica y en gestión pública, Sergio Alcocer Martínez de Castro es voz autorizada en materia de las relaciones entre México y Estados Unidos.



A propósito de la reciente entrega por parte de la Universidad de Arizona del doctorado Honoris Causa en Ciencias al ingeniero mexicano Sergio Alcocer Martínez de Castro, EL IMPARCIAL conversó en exclusiva con él.



El año 2017 ha sido de éxitos para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien en febrero fue elegido como Miembro Extranjero de la Academia de Ingenieros de Estados Unidos (NAE, por su nombre en inglés).



Originario de la Ciudad de México, Alcocer es ingeniero civil con doctorado en Estructuras y a lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos importantes en instituciones de educación superior y dependencias gubernamentales; aquí la entrevista.





En el contexto político binacional actual, ¿cuál es la importancia de que las instituciones académicas tiendan lazos entre ambos lados de la frontera?



"Estoy convencido de que la relación entre países mejora sustancialmente cuando la relación entre las sociedades se mejora, se robustece y se profundiza. Una de las maneras para lograr un acercamiento entre las sociedades es la educación, el desarrollo de una visión compartida en una región basada en la educación, la ciencia, la tecnología y ahora la innovación. En la medida en que estos lazos se amplíen, se profundicen y se diversifiquen, entre nuestras sociedades tendremos un mejor entendimiento, mayor respeto de uno con otro y la posibilidad de poder construir un futuro conjunto".



¿Qué significa para usted que la UA le haya concedido esta distinción?



"Es un gran orgullo, es un gran privilegio el que una universidad con esa potencia y con esa calidad, con ese prestigio me hubiese considerado; es al mismo tiempo un reconocimiento no nada más para mí, sino para un grupo de gente que ha venido colaborando por muchos años conmigo en estos temas, que tuve la oportunidad de coordinar sus esfuerzos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo he continuado en otras instancias".



¿Tiene en mente alguna colaboración o proyecto futuro con la UA?



"Sí, hemos estado discutiendo los temas relacionados con las energías renovables y la aplicación de las tecnologías innovadoras en las aldeas o pequeños poblados, que tendría aplicación tanto en el lado mexicano como en el lado estadounidense, y ése es un proyecto para el que estamos generando ideas".



¿Qué implica ser un miembro extranjero de la NAE?



"Ser miembro es para los ingenieros americanos y para quienes no lo somos, sin duda, uno de los máximos honores y reconocimientos que uno puede recibir en la carrera profesional. Es un gran compromiso porque en este caso, me convierte en el cuarto mexicano vivo en pertenecer a este distinguido grupo de ingenieros y de poder participar en los comités que tiene la academia para opinar, para enriquecer con los puntos de vista de uno, las opiniones de la academia".



Hablando de manera comparativa del trabajo de los ingenieros en México y Estados Unidos, ¿qué fortalezas y áreas de oportunidad encuentra en nuestro País?



"Yo creo que México ha venido superándose mucho en el trabajo colectivo de los ingenieros; una de las grandes lecciones que he aprendido del trabajo colegiado de los americanos, de los canadienses y de los europeos es el trabajo altruista, el trabajo por el propio gremio, por la disciplina de la ingeniería sin esperar ningún estímulo económico a cambio. Necesitamos implantar una cultura del trabajo en equipo en el País, reconociendo el papel que tienen los grupos de la sociedad civil organizada y sobre todo, que haya una visión de grupo, una visión de intereses colectivos, no una visión de intereses personales que tanto nos afecta".



Con base su trabajo en la SRE, ¿podría darnos su punto de vista acerca de la participación de la comunidad hispana en el campo académico de Estados Unidos?



"Sin duda hay una gran cantidad de académicos de origen mexicano que tienen una carrera muy sólida, del mismo nivel que los del más alto nivel de otras nacionalidades. Hace falta mayor esfuerzo por promover la importancia y las posibilidades de desarrollar un trabajo académico de alto nivel entre la población hispana. Me parece que es muy importante trabajarlo a nivel de las escuelas, a nivel de la sociedad, de las organizaciones sociales".



¿Qué fue lo más satisfactorio de su trabajo como subsecretario de la SRE?



"Fue colaborar con un grupo muy distinguido de personas preocupadas en el bienestar de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El caso de la defensa legal de nuestros migrantes en Estados Unidos, y tener resultados positivos. Trabajar en la promoción de intercambios educativos, como también en la promoción de que nuestros connacionales ya en Estados Unidos puedan tener oportunidades de educación, de salud, de acceso a la justicia, son las satisfacciones más grandes como subsecretario".



¿Alguna reflexión final?



"Estos premios tienen una razón de ser, que es el bienestar de la población; yo creo que no debemos de perder de vista que el quehacer que tenemos como funcionarios públicos, como académicos, como ingenieros en mi caso, tiene una razón de ser en buscar el beneficio de la sociedad; es en ese sentido que debemos de seguir trabajando, ya sea de manera individual o de manera colectiva, buscar el bien común de quienes nos rodean, ya sea en nuestro propio País o de los nuestros en otros países".



Más información: uanews.arizona.edu



Conócelo

Nombre: Sergio Alcocer Martínez de Castro

Origen: Ciudad de México

Grado: Doctor en Estructuras

Alma máter: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Texas

SNI: miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II





Cargos anteriores

Secretario General, coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM

Director del Instituto de Ingeniería de la UNAM

Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Director de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres