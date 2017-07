AVA Amphitheater: Verano espectacular

PHOENIX, Arizona(GH)

La diversión no se hace esperar en el AVA Amphitheater de Casino del Sol en Tucson, que viene preparado con una serie de eventos que harán tus vacaciones espectaculares.



Considerado como uno de los mejores destinos de entretenimiento en el Suroeste de Arizona, el Casino del Sol trae este año para sus visitantes a algunos de los artistas del mundo del espectáculo, a presentarse en su aclamado AVA Amphitheater.



Un elenco espectacular compondrá esta temporada de entretenimiento en el AVA Amphitheater que promete un verano divertido, con más artistas a unirse conforme avance el año, por lo que se aconseja a los fanáticos de conciertos el estar atentos.



Junio comienza con todo a través del Father's Day Tejano Show con Elida y Siggno, mientras que en julio se podrá disfrutar de WAR/Tierra/Malo, que tendrá como invitados especiales a Felipe Esparza y Paul Rodríguez.



También en julio se tendrá oportunidad de disfrutar de actos como los del reconocido comediante norteamericano Nick Swardson, mientras que los amantes del rock y blues tienen una cita asegurada con Lynyrd Skynyrd en ese mismo mes.



Puro entretenimiento



El rock seguirá marcando la pauta durante el mes de julio con la llegada de Journey, acompañado de Asia como invitado especial; Tears for Fears traerán la nostalgia del new wave británico al AVA Amphitheater, para los que extrañan los ochentas.



Dwight Yoakam cerrará el entretenido mes con un espectacular concierto de música country, que tendrá como invitados especiales a la popular Brandy Clark así como a la novel banda King Leg, los cuales harán vibrar los terrenos de Casino del Sol.



Los que saben de comedia latina, no querrán perderse a finales de octubre el stand-up de Gabriel "Fluffy" Iglesias, de origen mexicano y uno de los comediantes hispanos de más éxito en Estados Unidos, con más de 15 años de trayectoria en el medio.



Eventos seguros



Casino del Sol es el único en Arizona con el premio Forbes Four Star y el AAA Four Diamond casino resort; por otra parte, el AVA Amphitheater fue catalogado como Casino Arena/Amphitheater of the Year por Casino Entertainment Awards.



El recinto no sólo se distingue por sus incomparables instalaciones, también destaca por su seguridad con una política de bolsas transparentes, que limita el tamaño y el tipo de bolsa que puede ser llevada al evento, la cual debe ser de plástico o vinil.



Las medidas permitidas para las bolsas no deben exceder las 12 x 6 x 12 pulgadas: si bien las bolsas de mano pequeñas no tendrán que ser transparentes, sí serán revisadas; dichas medidas se adoptaron para incrementar la seguridad de los asistentes.



Visítalo

Dirección: 5655 West Valencia Rd. en Tucson, Arizona

Teléfono: 1 (855) 765-7829

Web: www.casinodelsol.com





Agenda

17 de junio: Father's Day Tejano Show con Elida y Siggno

1 de julio: WAR/Tierra/Malo con Felipe Esparza y Paul Rodríguez

9 de julio: Nick Swardson

13 de julio: Lynyrd Skynyrd

18 de julio: Journey y Asia

20 de julio: Tears for Fears

27 de julio: Dwight Yoakam con Brandy Clark y King Leg

28 de octubre: Gabriel "Fluffy" Iglesias