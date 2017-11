Mr. An Teppan Steak, Sushi and Seafood: Más sabor asiático

Con su exquisita cocina del Lejano Oriente, Mr. An Teppan Steak, Sushi and Seafood es la parada a comer de rigor para los visitantes de Tucson, próximamente en la capital de Arizona.



Con más de 35 años de trayectoria en el mercado restaurantero, Mr. An Teppan Steak, Sushi and Seafood continúa innovando no sólo en su menú y carta de bebidas: también expandiendo sus horizontes con una nueva locación.



"Queremos expandirnos al área de Phoenix, para que más gente tenga la oportunidad de conocer y probar nuestro restaurante y poder compartir lo que tenemos para ofrecer", reveló Joo An en exclusiva para EL IMPARCIAL.



El gerente del restaurante indicó que aún no tienen fecha tentativa de apertura, pero esperan poder abrir en la capital de Arizona para el final del verano del año próximo, de acuerdo a lo esperado.



Siempre innovando



Mr. An Teppan Steak, Sushi and Seafood es el restaurante de comida japonesa más popular de Tucson y Arizona, parte del itinerario de viaje de los sonorenses cuando visitan la ciudad gracias a su deliciosa comida y excelente servicio.



"Queremos hacer esta ubicación (en Tucson) aún más excitante: queremos añadir más, seguir cambiando; estamos probando nuevos menús y tenemos muchísimas entradas, especialidades y platillos nuevos en la barra de sushi", reveló An.



Los platillos degustados en Mr. An están preparados con ingredientes frescos y de calidad: con algo para todos, los comensales encuentran en un solo lugar la mejor comida japonesa, con el sushi y el teppanyaki como representantes.



Entre sus delicias están la langosta con cola estilo teppan, aderezada con mantequilla y limón, o un rico atún fresco cortado en cubos, con aguacate y mango en salsa de miso; en la barra de sushis, un rollo de atún picante, aguacate y cilantro con salsa aioli.



Amor al servicio



El secreto del éxito continuo de Mr. An Teppan Steak, Sushi and Seafood, además de la extraordinaria comida con los mejores chefs que se puedan encontrar en Arizona, es la genuina pasión por servir a sus clientes de la mejor manera posible.



Sujeto a altos estándares que se reflejan en cada uno de sus platillos, el restaurante es una opción culinaria de alta calidad, excelente para una noche divertida con los amigos cuando se busque degustar cocina oriental llena de sabor.



"Hemos tenido mucha suerte con nuestro equipo: la comida está hecha con alma y se preocupan por el restaurante tanto como nosotros, y gustan de hacer de la experiencia como ninguna otra que haya experimentado el comensal", concluyó An.