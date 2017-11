Page, Arizona: Simplemente, arrobadora

Poseedora de un maravilloso panorama esculpido por el Río Colorado, Page promete diversión al aire libre y muchas otras actividades.



Lago Powell, la presa Glen Canyon y el famoso Horseshoe Bend son algunos de los puntos que maravillarán tu vista en tu próxima visita a la bella ciudad de Page; para conocer estos cañones es necesaria la guía de la tribu Navajo, explicó en entrevista exclusiva Lexie Woodward.



La coordinadora de Desarrollo Económico de Page señaló que el otoño es una excelente temporada para visitar el lugar, ya que se cuenta con ventajas como un delicioso clima fresco, menos multitudes y lo más importante, precios más accesibles que el resto del año.



Atrévete a explorar el maravilloso paisaje desde las alturas: en Page puedes realizar actividades como skydiving, vuelos en avioneta o helicóptero para observar el majestuoso camino del Río Colorado.



La diversión va del aire al agua, pues en Page la pesca es una actividad para expertos y novatos: la ciudad cuenta con al menos tres opciones de proveedores de servicios de guía para esta actividad.



Otras actividades como el jet ski, canotaje y paseos en kayak son otras opciones para disfrutar las aguas del increíble Lago Powell y el Río Colorado.



Disfruta de Page este otoño con las actividades que la ciudad ofrece: las noches de viernes en el jardín frontal de John Wesley Powell Museum son noches de Caminata de Arte, con entrada libre.

El cielo nocturno de Page te brinda una magnífica oportunidad para aprender de las maravillas astronómicas y de la cosmogonía navajo, en las Fiestas de Estrellas en el Parque Nacional Navajo Bridge Interpretative Center.



Lo que viene



Noviembre inicia lleno de color con Ballon Regatta & Street Fair, la competencia de globos aerostáticos que se llevará a cabo del 2 al 5 de ese mes en el campo de golf de Lago Powell.



La oferta gastronómica en Page es amplia: Woodward enlistó desde comida casual, pasando por cocina oriental y mexicana; muchos de estos establecimientos tienen vista al lago, y tendrás la oportunidad de comer en un restaurante flotante.



Para hospedarte, las opciones no son menos divertidas: vive la experiencia de dormir en una casa flotante o entre un hotel de cadena nacional, una casa de renta para vacaciones, un estacionamiento para tu casa rodante u hoteles 'bed and breakfast'.



Garantía de la experiencia que Page, Arizona tiene para ti es el haber sido galardonada como el "Mejor Destino Vacacional" por el sitio Official Best Of este 2017; no lo pienses más y lánzate a conocer esta privilegiada ciudad.



Más información: www.visitpagelakepowell.com