35th El Tour de Tucson presented by Casino Del Sol: Amor al ciclismo

No hay mejor forma de decirlo: Tucson ama el ciclismo; la ciudad de Arizona tiene esta actividad como pasatiempo preferido y como prueba de ello, está el famoso El Tour de Tucson, que este año celebra su trigésimo quinto aniversario.



"El tema de este año es 'Llevarlo a las calles' y estamos bendecidos, en esta región en particular, de tener una infraestructura ciclista excelente, ideal para El Tour; la ruta destaca las montañas del Desierto de Sonora", dijo Marilyn Hall en exclusiva para EL IMPARCIAL.



La directora de Medios, Publicidad y Hospitalidad de la Asociación de Ciclismo Perimetral de América indicó que además de apoyar a varias organizaciones de beneficencia, educa a la comunidad en la importancia del deporte a través del ciclismo.



Traspasando fronteras



El Consulado de México en Tucson y Perimeter Bycicling Association of America, organización a cargo de El Tour de Tucson, están trabajando en conjunto para fortalecer la presencia y participación de ciclistas mexicanos en el importante evento.



"Gracias a la creciente participación de mexicanos en El Tour, Perimeter Bicycling ha desarrollado un programa enfocado en el ciclismo y la buena salud, diseñado para fomentar la relación entre México y Tucson a través de este deporte", dijo Hall.



La comunidad mexicana ha tenido una importante presencia en cada evento año con año y, a lo largo de la última década, los ciclistas de México han estado presentes en el podium de cada tour; muchas beneficencias mexicanas también son apoyadas.



"El Tour de Tucson tiene un nuevo programa que beneficia a organizaciones locales, como Ángel de mi Guarda A.C., en Hermosillo y Estoy Contigo A.C., en Ciudad Obregón, cuando los ciclistas se inscriben en sus tiendas de bicicletas", reveló la entrevistada.



Nueva aventura



El Tour de Tucson, presentado por Casino Del Sol, celebrará este año por primera vez su Playground El Tour Ride Day After-Party en el centro de la ciudad en donde se podrá también degustar un menú especial para la ocasión.



Ahí se podrá disfrutar de horas de música en vivo, premios y la oportunidad de convivir con celebridades invitadas así como compañeros ciclistas.



"Vengan a Tucson a disfrutar de esta gran exposición y un maravilloso día en bicicleta: estamos muy orgullosos de asociarnos con amigos increíbles que comparten nuestra pasión por las bicicletas y por hacer la diferencia en el mundo", concluyó.