Arizona Renaissance Festival: Renacimiento espectacular

PHOENIX, Arizona(GH)

Celebrando su vigésimo novena edición, el Arizona Renaissance Festival & Artisan Marketplace, fundado en 1989 por el productor Jeffrey Siegel, es sin duda una tradición de no perderse, tanto para turistas como los naturales de Arizona."Es un escape de nuestras vidas diarias; se enfoca en los aspectos fantásticos y divertidos del Renacimiento, donde puedes ser el gran rey o el villano de la aldea", declaró Sanja Malinovic en exclusiva para EL IMPARCIAL.La directora de Marketing y Ventas del evento detalló que el festival busca llevar a sus visitantes hacia una villa del siglo XVI dónde poder aprender, comer, explorar y ser entretenidos por un maravilloso elenco de más de 2 mil personas."Comenzó como un evento en un área de nueve acres, que atrajo 45 mil personas en su primer año: 29 años después, atrae a más de cuarto de millón de personas en un área de 30 acres, con el apoyo del Estado y Pinal County", añadió.Las faldas de las Superstition Mountains fungen como sede del Arizona Renaissance Festival durante los fines de semana de su temporada: este año, el evento comenzará desde el 11 de febrero hasta el 2 de abril, guardando grandes sorpresas para sus asistentes."Hay algo nuevo qué explorar en cada temporada, nunca es lo mismo; gente espera con gusto el momento de asistir a la villa renacentista de 30 acres que toma vida cada febrero y marzo: se ha convertido en una tradición", afirmó Malinovic.Compuesto por más de trece escenarios de entretenimiento, en el Arizona Renaissance Festival se podrán contemplar desde actos de magia, comedia, música y cetrería hasta peleas de espadas y justas entre caballeros, tres veces al día y en vivo."Podrán ser testigos de los hábitos y trabajos del Viejo Mundo, desde la creación de vidrio soplado, tejidos, joyería y herrería", detalló; "en la gastronomía, disfrutar de una deliciosa y gigante pierna de pavo rostizado es una de las opciones".Otro punto importante a destacar del Arizona Renaissance Festival es su gran contribución al incremento de turismo en el Estado, ya que atrae a turistas y visitantes de todos Estados Unidos, Canadá y México hasta Apache Junction.Su función no sólo se limita al entretenimiento, pues también trabajan de manera ardua para hacer un aporte positivo tanto al Estado como a la comunidad, involucrándose en varias causas y eventos comunitarios en el año.Entre las asociaciones con las que contribuyen en campañas de donación están Food Banks, Kids Need to Read, United Way, Boys & Girls Clubs, Educational Fundraisers, así como otras organizaciones sin fines de lucro."Nos preparamos para recibir a una gran cantidad de gente en el Estado cada temporada, les damos la bienvenida a todos los viajeros del tiempo para que se unan a la fiesta del comer, beber y ser feliz, creando hermosos recuerdos", finalizó Malinovic.Más información: www.renfestinfo.com En corto16 es el siglo al que hace honor el festival30 acres son los que ocupa la "villa"13 escenarios de entretenimiento5,000 asientos en la arena para justas200 tiendas de artesanías2,000 actores en escenaNo te lo pierdasEvento: Arizona Renaissance FestivalFechas: sábados y domingos del 11 de febrero al 2 de abrilHorario: 10:00 a 18:00 horasEstacionamiento: gratuito