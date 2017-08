Desafío político de sheriff Joe Arpaio fue su perdición

PHOENIX, Arizona(AP )

El desafío político que hizo popular y aparentemente intocable a Joe Arpaio, durante los 24 años que fungió como sheriff del área metropolitana de Phoenix, fue lo que lo llevó a su perdición.



Ahora ha sido hallado culpable de desacato por ignorar a una corte federal que le ordenó que dejara de realizar patrullajes en las calles enfocados en inmigrantes.



Las entrevistas televisivas y comunicados de prensa que el sheriff, que es muy hábil para entenderse con los medios, uso durante años para promover sus operativos migratorios terminaron siendo usados en su contra.



El juez lo halló culpable de delito menor de desacato y citó comentarios que Arpaio hizo sobre seguir haciendo los patrullajes, aunque sabía que no tenía permiso para hacerlo.



"El acusado no sólo abdicó responsabilidad sino que anunció al mundo y a sus subordinados que todo iba a continuar como siempre, no importa quién diga lo contrario", escribió la juez federal de distrito Susan Bolton.



El veredicto del lunes fue la reprimenda final para un político que otrora recibió bastante apoyo para esos operativos, pero que el año pasado perdió su puesto cuando los votantes se frustraron con sus crecientes problemas legales y tácticas para llamar la atención de los medios, como por ejemplo encarcelar a presos en carpas al aire libre en medio del calor sofocante, obligándoles a vestir ropa de interior rosada y dividiendo a una gran cantidad de familias de inmigrantes con sus encarcelamientos.



Arpaio dijo a The Associated Press que de inmediato no tenía ningún comentario sobre el veredicto, pero sus abogados dijeron que apelarán.



El sheriff de 85 años será sentenciado el 5 de octubre y podría ser enviado a la cárcel por hasta seis meses, pero abogados que han seguido el caso dudan de que alguien de su edad pueda ser encarcelado.



Críticos dicen que el veredicto emitido tras cinco días de juicio en Phoenix era un merecido castigo para una autoridad que había eludido responsabilidad a través de la mayor parte de sus seis períodos.



Lydia Guzmán, activista que aboga por los derechos civiles de los latinos y crítica de Arpaio desde hace mucho, dijo que el sheriff fue en parte responsable por la reputación que tiene Arizona de lugar intolerante hacia los inmigrantes.